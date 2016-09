Lecture ZEN Imprimer partages

Invité de Mayotte 1re hier soir, le préfet Seymour Morsy a répondu aux questions et aux inquiétudes des Mahorais concernant l'enlisement du mouvement social et les violences urbaines qui handicapent actuellement l'île au lagon.

En ces temps de crise profonde, le préfet a tenté de calmer le jeu à l'antenne de la chaîne publique. À cette heure de grande écoute, nombreux étaient les îliens à être devant leur téléviseur pour suivre les explications du préfet sur la situation d'insécurité et de blocage qui règne dans le département. “Il ne faut pas mélanger les conflits entre jeunes et les revendications de l'intersyndicale”, a-t-il d'abord déclaré. Il a ensuite appelé à la responsabilité de chacun. “En ce qui concerne les conflits entre jeunes, ils montent en puissance et sont plus graves qu'avant. Nous devons construire les réponses ensembles, avec les parents. Ce n'est pas normal que les forces de l'ordre aient été amenées à fouiller les sacs des élèves, cela devrait être aux parents de le faire. La réaction face à la délinquance n'est pas seulement une question d'effectifs, c'est aussi une question de mise en perspective”, affirme-t-il. Pour rappel, Mayotte compte 680 agents des forces de l'ordre (gendarmes, PAF et police nationale) pour 212 000 habitants officiellement soit un agent pour 311 citoyens. Par comparaison selon des données émanant du Sénat, dans le département de la Nièvre (220 000 habitants), on compte en 2014 un gendarme pour 700 habitants. “En ce qui concerne les revendications, les questions posées par un certain nombre d'acteurs sont justes. Ce sont des questions de base auxquelles nous devons répondre, via notamment le document Mayotte 2025”, résumait ainsi le haut fonctionnaire de l'État.

Réunion des directeurs de cabinets des ministères demain

Tout de suite après la prise de parole du préfet, c'est Salim Nahouda de la CGT Ma qui était invité du JT de Mayotte 1re. Il dénonçait l'absence de concertation des syndicats lors de l'élaboration de documents stratégiques comme Mayotte 2025 : “au cours des dernières années, le gouvernement a travaillé pour Mayotte, mais pas en collaboration avec les forces vives de l'île. Il venait nous imposer des éléments déjà ficelés. C'est la raison pour laquelle nous en sommes arrivés là.” Le leader syndical a également évoqué la réunion de plusieurs directeurs de cabinets ministériels qui doit se tenir demain pour trouver des solutions au cas de Mayotte. “Concernant la réunion à venir, nous attendons des réponses quant à nos revendications : des mesures pour l'attractivité du territoire ou encore l'application immédiate du code du travail national”. Des revendications qui restent inchangées depuis que l'intersyndicale a lancé son mouvement.

“Si nous obtenons des réponses et des engagements clairs, nous ne pourrons qu'avancer. S'il y a une volonté de démarche collective, nous sommes preneurs.” En attendant les barrages dans toute l'île continuent. Les grévistes lèvent chaque soir leurs blocages, mais des fauteurs de troubles s'empressent dans certains villages à remonter les barrages créant une situation d'enclavement continu. Le mouvement se poursuit entrant ainsi dans son 16ème jour.

OL avec GD