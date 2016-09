Lecture ZEN Imprimer partages

Le collectif de la Smart s'est fendu d'une lettre ouverte hier, pour demander que MCG lui décerne son agrément voté le 11 février dernier lors du conseil portuaire. Par ailleurs, elle continue de condamner l'activité de manutention réalisée depuis le début de l'année par le gestionnaire du port sous prétexte qu'elle n'a pas d'agrément tandis que celle-ci explique appliquer l'article 4 de la délégation de service public.

“ C’est avec une profonde indignation que nous, collectif de soutien aux salariés et dirigeants de la Smart, nous nous adressons à nos compatriotes, société Civile, institutions et médias afin de dénoncer ce qui se passe encore et toujours au port de Longoni. Après le conseil portuaire, on a pensé que tout allait rentrer dans l’ordre, mais c’était sans compter sur la perfidie, la malhonnêteté du partenaire que constitue MCG dirigée par Ida Nel. À ce jour, MCG continue à décharger et charger les conteneurs CMA -CGM sans aucun agrément, la loi oblige tout le monde excepté Ida Nel.

Le Commandant du port, salarié de la préfecture, censé relever les infractions, ne semble pas SI perturbé que cela. L’agrément de la Smart envoyé à MCG par le Conseil départemental, document que le délégataire doit transmettre au manutentionnaire est toujours bloqué entre les mains de MCG.

Par-dessus le marché, MCG revient sur les derniers accords et conclusions du conseil portuaire, intimant la Smart de signer un nouveau document en sa faveur. MCG n’a encore que faire des institutions, conseil portuaire, Conseil départemental, toutes ces choses renvoient à peu de choses pour elle.

Pourquoi donc, face à un délégataire qui ne respecte, aucune procédure, aucun accord, aucune institution, le Conseil départemental s’impose encore un certain formalisme, et n’envoie pas directement ce fameux sésame directement au destinataire qui est la Smart ?!

Cela suffit ! Ce territoire est un territoire de la République avec des lois et un fonctionnement. On ne peut continuer ainsi et se taire. La coupe déborde. Faire fi de tout sur la place publique, aux yeux de tous, en toute impunité, mais où est-ce qu’on est ?! Quelle est cette destination ?! Nous prions tous ceux qui se sentent un tant soi peu concernés, de se déplacer et d’aller voir ce qui se passe du côté de Longoni, infractions sur infractions, injustice sur injustice. Aucun gendarme, aucune autorité apparemment pour faire cesser les multiples infractions perpétrées par la société MCG. En définitive, il apparaît de fait que MCG fait la loi et que MCG c’est la loi.”

