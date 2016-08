Lecture ZEN Imprimer partages

Jeudi dernier, le comité départemental du tourisme de Mayotte organisait dans ses locaux son assemblée générale ordinaire (réunion annuelle) pour notamment présenter son bilan comptable et son rapport d’activité 2014.

Dépenses maîtrisées, augmentation des cotisations ou encore la création de référents tourisme dans les communes étaient à l’ordre du jour. La salle de réunion du CDTM était quasiment comble jeudi dernier. Parmi les 217 adhérents que compte le comité, nombreux sont ceux qui ont effectué le déplacement pour prendre connaissance des chiffres et autres projets de la structure. “La preuve, le quorum a été obtenu dès la première séance pour la première fois”, se félicite la présidence et la direction.

Un des points d’orgue de cette réunion fut la présentation du rapport d’activité. Le directeur Michel Ahamed et la présidente Fatimati Razafinatoandro, ont commencé par rappeler la préoccupante baisse de la fréquentation touristique déjà révélée en juin dernier par l’Insee : - 4 % en 2014. Pourtant en 2013, le secteur a connu une hausse de 9 %. 2015 et 2016 seront-elles les années d’un rattrapage ? C’est ce qu’espèrent les professionnels.

Le projet d’un référent tourisme par commune avance

Afin d’accompagner la promotion du tourisme dans l’ensemble du territoire, le CDTM développe aussi l’installation de référents dans chaque commune. Certains adhérents s’inquiétaient d’un manque de coopération entre le comité et les localités. Tsingoni et Sada sont les deux premières municipalités à se doter de ces référents. Le but est de les aider à mettre en avant leur potentiel à travers différentes actions et activités pour attirer les visiteurs. “C’est un vaste chantier, mais nous travaillons à sensibiliser les maires sur cette question”, répète le directeur du CDTM à l’auditoire. “Les maires ont pris conscience de l’importance de ce développement touristique”, ajoutait Mohamed Bacar le maire de Tsingoni présent dans la salle. À cela doit s’ajouter des structures intercommunales du tourisme dans le cadre des communautés de communes et de l’agglomération de Mamoudzou qui se mettent en place.

Concernant les croisières pour la saison 2015- 2016, le département s’apprête à recevoir 8 bateaux dont les premiers sont attendus les 17 et 23 décembre prochains. Le club croisières du CDTM qui rassemble des professionnels touristiques de l’île réfléchissent d’ailleurs à des nouveaux dispositifs d’accueil des croisiéristes. Quant à sa communication extérieure, le CDTM a avoué la suspension depuis trois mois de sa newsletter. “Nous avons rencontré des problèmes de fiabilité au niveau de certaines sources d’informations ce qui nous a obligés à prendre cette décision le temps de trouver une solution”, expliquait Michel Ahamed lors de son intervention. Par contre, la direction se réjouit de constater les bons résultats de la fréquentation du site qui est de l’ordre de 900 visites par jour. La plateforme qui a été récemment reconceptualisée, est la mieux référencée de l’île sur les moteurs de recherche. À cela s’ajoute la participation du comité à 5 salons touristiques cette année dont le Top Résa à Paris. En janvier prochain, il va aussi prendre part au salon de la plongée à Paris dans lequel elle a réussi à obtenir “le meilleur emplacement”. Toujours dans cette mission de promotion, le rapport d’activités rappelle la réception de journalistes allemands venus réaliser des reportages sur l’île. 6000 € notamment ont été dépensés par le comité pour prendre en charge ces reporters. Enfin, il a confirmé sa participation aux îles vanilles l’organisation du tourisme régional dans l’océan indien ouest avec l’envoi de délégations mahoraises dans les autres pays partenaires lors d’événements culturels comme le carnaval des Seychelles.

Le comité souhaite ainsi, poursuivre sa promotion en dehors des frontières mahoraises avec entre autres la publication dès l’année prochaine de guides touristiques en allemand et en anglais afin de séduire une clientèle internationale dans une île qui se repose beaucoup sur le tourisme affinitaire.

GD

Bilan comptable positif et hausse des cotisations

Dans la présentation de ses chiffres pour l’exercice de l’année 2014, le CDTM a affiché un déficit de 345 311 €. Un chiffre préoccupant aux premiers abords, mais le comité s’est voulu tout de suite rassurant en expliquant que ce déficit sera bientôt comblé par la réception d’une subvention de 370 000 € de la part du conseil départemental. “Ce déficit ne témoigne pas d’une mauvaise gestion de la structure, mais juste d’un retard dans le versement de cette aide”, se veut rassurant l’organisme. En effet, selon ce même document, même les frais liés à la masse salariale sont en baisse. La “rigueur” de la structure aurait ainsi porté ses fruits. Avec le fonds départemental qui doit tomber “incessamment sous peu”, le CDTM sera même excédentaire sur son exercice 2014 à en croire son rapport. Lors de l’assemblée générale, le sujet des cotisations annuelles des adhérents a aussi été évoqué. Ayant le statut d’association, le comité dépend des subventions, mais aussi des adhésions. Depuis sa création en 1987, aucune hausse du tarif des inscriptions n’a été opérée. Afin d’être plus visibles et mis en avant dans les actions du comité, une majorité des membres se sont dits d’accord pour contribuer un peu plus au financement de l’organisation. Après vote à la quasi-unanimité, il a été décidé de passer de 152 à 200 € la cotisation des hôtels, de 20 à 50 € celle des restaurants ou encore de 20 à 40 € celle des artisans (20 à 30 € pour les artisans exerçant une activité à but non-lucratif).